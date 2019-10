Huurbootjes kanaalkom varen ook volgend seizoen uit

Leopoldsburg - Na een testperiode van anderhalve maand werden aan de kanaalkom 38 verhuringen van de elektrische boten genoteerd en dat is voor de Gentse firma Booot voldoende om het project volgend jaar een vervolg te geven. De gemeente en de plaatselijke jachtclub willen het aanbod nog versterken. “Het is een meerwaarde voor Leopoldsburg en de jachthaven. Het is de bedoeling om volgend jaar enkele dag arrangementen uit te werken om zo het toeristisch aanbod in de kijker te zetten die dan tegelijk via de website van Booot kan boeken", weet schepen voor toerisme Marleen Kauffmann. Het seizoen 2019 is bijna gedaan en dan worden de 2 sloepen uit het water gehaald. Rond de paasvakantie 2020 start dan het nieuwe seizoen dat loopt tot eind oktober. Of er extra boten worden voorzien zal de Gentse verhuurfirma bepalen in functie van het aantal huuraanvragen.