KESK Leopoldsburg Hartvriendelijke sportclub

Leopoldsburg - Nadat eerder 26 sympathisanten van de plaatselijke voetbalclub KESK Leopoldsburg in twee aparte sessies de cursus reanimeren en defibrilleren doorliepen, werd aan de club het logo Hartvriendelijke sportclub uitgereikt. Ondertussen is op de Heppense sportaccommodatie ook een AED-toestel geïnstalleerd. Het was de club zelf die bij het Rode Kruis aanklopte om een dergelijke cursus te voorzien. De afdeling van het Rode Kruis voorziet om voortaan jaarlijks nog momenten te voorzien om de technieken even op te frissen.