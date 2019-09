90-jarige Jos speelt nog dagelijks zijn deuntjes

Leopoldsburg - Jos Dries werd vorige week 90 en haalt nog dagelijks zijn accordeon boven om enkele deuntjes te spelen. “Muziek spelen is al meer dan 80 jaar mijn grote passie”, weet de kwieke negentiger. “Het was destijds mijn nonkel Sus die mij op mijn 6de de eerste noten leerde spelen en sindsdien is de liefde voor muziek alsmaar gegroeid. Ook vrouw Els en de 4 kinderen repeteerden mee en samen hebben wij een tijdlang optredens gedaan.” Ook op zijn eigen verjaardagsfeest werd de accordeon bovengehaald met het openingsnummer Lang zal hij leven .