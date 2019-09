Gemeente wil 3 gebouwen verkopen

Leopoldsburg - De gemeenteraad gaf groen licht voor de verkoop van de oude pastorij, de vroegere brandweerkazerne en het OCMW-gebouw op het marktplein. De respectievelijke instelprijzen werden vastgelegd op 388.000, 280.000 en 170.000 euro. Danny Bloemen (Pro Leo) vroeg zich af of het eerdere voorstel om de zone rond het vroegere postgebouw in zijn geheel te verkopen werd verworpen. Voorzitter Wouter Beke (CD&V) meldde dat bpost geïnformeerd werd over de verkoopplannen, maar nog geen reactie ontving. N-VA-woordvoerder Toni Fonteyn had vragen ivm de opbrengsten van de gemeentelijke gebouwen die verkocht worden en die in totaal 3,5 miljoen zouden opbrengen. Het sociaal huis wordt pas in een later stadium verkocht nu het een huurcontract met de methodeschool afsloot.