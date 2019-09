Dag van de Hond amuseert mens en dier

Leopoldsburg - Op het kerkplein konden baasjes en hun honden vorige zondag tijdens de jaarlijkse Dag van de Hond alle vormen van vermaak terugvinden. “Inderdaad, met allerlei demonstraties, spelletjes en zelfs een heus puzzelspel proberen wij er voor mens en dier een leuke dag van te maken. Nieuw gegeven dit jaar was de hondenbar waar er voor de viervoeters aangepaste dranken en hapjes werden aangeboden”, weet gangmaker Dominique Vanderzijpen. Zij kondigde tegelijk ook aan dit wellicht de laatste editie in Leopoldsburg geweest was.