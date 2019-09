René Nijs gaat bergreus beklimmen voor het goede doel

Leopoldsburg - Eind deze maand gaan Kampenaar René Nijs (65) en zijn compagnon Yves Meremans (61) uit Kortenberg in Nepal een pittige beklimming maken van de Larkya Peak (6249 m). Ze koppelen deze uitdaging meteen aan het goede doel: een plaatselijk Nepalees schooltje.

“ Toen ik tien jaar geleden noodgedwongen een tocht in Tibet moest afbreken door een pijnlijke trombose, had ik me luidop voorgenomen om een andere hobby te zoeken. Maar, de avontuurlijke drang naar de bergen was te sterk zodat ook de jaren nadien nog tochten ondernomen werden. Ook nu begon het weer te kriebelen en fysiek kan het nog, dus gaan we draad nog eens opnemen”, begint René zijn verhaal. “Net als Yves ben ik bezeten van de natuurpracht die het hooggebergte te bieden heeft. Uiteraard is het geen wandeling door het park en moeten de grillen van de natuur overwonnen worden, maar dat is net de uitdaging die we aangaan. We hebben ondertussen ruim 10 jaar ervaring en kennen de risico’s.”

hoogteziekte

“De hoogteziekte blijft de grootste vijand, vandaar het belang van de gewenning. Ons basiskamp ligt op 5140 m en is in feite niet meer dan een kleine vlakte waarop tenten kunnen opgezet worden. Op die hoogte is het zuurstofgehalte al gehalveerd, dus moet alles rustig gebeuren. We worden vergezeld van 1 sherpa en 3 dragers en in totaal zijn we 3 weken op pad. Communicatie is mogelijk via een satelliettelefoon. René die ondertussen al 4 keer in Nepal een klimtocht maakte, sponsorde de voorbije jaren privé een plaatselijk sociaal project en voor de editie 2019 wil hij graag de aandacht vestigen op een schoolproject in Sankhu dat opgevolgd wordt door Global Child Welfare. “Onderwijs is de enige weg om uit de armoede te ontsnappen en momenteel zijn er 30 kinderen en 3 leraars die ook nog 110 andere studenten volgen Sympathisanten die willen sponsoren kunnen dat via BE11 0018 6263 7648”, besluit René.