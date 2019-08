Leopoldsburg - Generation M is een nieuw sportkamp van de plaatselijke sportdienst dat zich specifiek richt tot tieners van 12 tot 16 jaar. Met 13 inschrijvingen werd het vooropgestelde minimum vlot overschreden en gezien de doelgroep moest een aangepast programma uitgewerkt worden dat gevuld werd met actie en avontuur. Daarnaast was er nog een avondprogramma want de sportievelingen bleven overnachten in de sporthal. Voor het karten en openluchtzwemmen werd uitgeweken naar Mol.