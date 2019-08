Verkoop plantjes en help mee kanker te bestrijden

Leopoldsburg - De Welzijnsraad Leopoldsburg zoekt vrijwilligers voor de jubileumeditie van het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. De 25ste editie vindt plaats op 13, 14 en 15 september 2019. Ook dit jaar kan Kom op tegen Kanker rekenen op de steun van vele lokale comités over heel Vlaanderen. Wie wil helpen met de verkoop kan voor meer info terecht bij de lokale comitéverantwoordelijke Ben Colaers. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker: "In 2018 konden we met trots een nieuw succes melden met ruim 332.510 verkochte azalea’s. Dit jaar willen we er opnieuw een topjaar van maken, daarvoor rekenen we zoals steeds op de steun de comités. Enkel dankzij deze gemotiveerde vrijwilligers bestaat het Plantjesweekend al 25 jaar." Vrijwilliger: "Het blijft fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet tijdens het Plantjesweekend. Dit is de 12de maal dat de Welzijnsraad deelneemt aan de actie. Vorig jaar werden er maar liefst 1.080 plantjes verkocht in onze gemeente. Deze 25ste editie mikken we nét iets hoger!" Wie geïnteresseerd is om zelf een verkooppunt te organiseren of mee te verkopen aan een stand van de Welzijnsraad, kan contact opnemen met comitéverantwoordelijke Ben Colaers via tel. 011 34 92 10 of ben.colaers@ocmwleopoldsburg.be. Op dinsdag 27 augustus 2019 komen we om 16.00 uur samen in dienstencentrum Den Tuinhoek, De Wittelaan 4 te Leopoldsburg, met alle geïnteresseerde vrijwilligers om het plantjesweekend voor te bereiden.