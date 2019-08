Leopoldsburg - De vegan levensstijl zit in de lift. Dat het meer is dan een hype zie je aan de grote bedrijven die springen op de groeiende vraag van de consumenten. EVA-Limburg had deze groei al langer voorspeld en laat geïnteresseerden op een laagdrempelige manier kennismaken met al dat lekkers. (EVA staat voor Etisch Vegetarisch Alternatief, zeg maar de vroegere vegetariërsbond.) Zo zijn de Langste Veggietafels Limburg een begrip geworden en het enthousiasme vanuit steden en gemeenten is groot. De Langste Veggietafel strijkt volgende week woensdag 7 augustus neer in Leopoldsburg en dit reeds voor de derde keer. Deze editie staat in het teken van nog meer lekkers en als toetje live muziek van Maple Street. Wil je genieten van een heerlijke plantaardige maaltijd tegen een vrije bijdrage (je geeft wat je zelf wil), schrijf je dan in via www.evavzw.be/limburg.. Op zaterdag 24 augustus zal het eerste Vegan Street Food in Limburg het levenslicht zien. Het is een mix van festival, foodtrucks, eetstanden, verkoop- en infostanden, oldtimers, kinderboerderij, heel veel muziek en als kers op de taart de topcoverband Vaja Kon Dioz. Dit gaat door aan het Kerkplein van Leopoldsburg Centrum van 11 u tot 24u. Inkom is gratis.