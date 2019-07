Leopoldsburg - Genietroepen hebben voormiddag een deel van een Bailleybrug opgesteld op het paradeplein voor het kwartier Ijzer. Daar wordt immers in september in het kader van 75 jaar Bevrijding het totaalspektakel De Grote Rappèl² opgevoerd. Volgens regisseur Luc Stevens speelt de brug een essentiële rol in het stuk en wordt het dus een volwaardig en indrukwekkend decorstuk. Voor het personeel van het 11 de Genie was het meteen een mooie oefening.