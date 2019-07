Zavelschilders halen rommelmarkt naar de buurt

Leopoldsburg - De gecombineerde buurtwerking Zavelheide –Schilderswijk test jaarlijks een nieuwigheid uit om de zaterdagvoormiddag het feestprogramma in te vullen. Dit jaar kozen ze voor een rommelmarkt waarin zowel buurtbewoners als externen een kraampje mochten opzetten. “Het brengt alleszins wat beweging in de wijkstraten en met 20 standhouders is het een bescheiden start die wellicht in de toekomst kan groeien”, meent organisator Serge Vancamp. Aan het buurtfeest namen een 150-tal bewoners deel.