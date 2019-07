Leopoldsburg - Louis Broeckmans (95) overleefde Breendonk, Buchenwald, Dora en de Dodenmars. Zijn verhaal werd samengebracht in het boek De Laatste Getuige. Louis komt het boek voorstellen in het museum MKOK op zat 20 juli om 14 u. Wie interesse heeft kan best even bellen naar 0479/872392 of mailen naar den-danny@hotmail.com