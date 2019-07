Vlaanderen Feest op Kampse wijze

Leopoldsburg - Het was de eerste keer dat op de Vlaamse feestdag een volksfeest gehouden werd. Voor de organisatie tekende de vzw Van ’t Kamp die hiermee sociale doelen sponsort. Voor de muzikale ondersteuning werd beroep gedaan op plaatselijk talent. In de kiosk op het kerkplein zette Aimés Big Band de feestavond in om nadien plaats te ruimen voor Stef Willems alias Frimout. De opbrengst van dit evenement zal verdeeld worden onder twee plaatselijke instellingen: het Brugske en het Berkenhof. Volgens Eddy Knevels kwamen ongeveer 320 bezoekers feest vieren.