Leopoldsburg - De gemeentelijke speelpleinwerking Vroem is sinds begin van de vakantie weer actief. Jongeren van 5 tot 16 die zich willen vermaken met sport, spel of knutselen vinden hun gading in het jeugdcentrum Moorslede. Daar worden ze begeleid door een 15-tal monitoren. Op woensdag maken de kids een uitstap zoals een pretpark op speeltuin. Gemiddeld komen er een 80-tal kinderen naar Vroem en er wordt net als de vorige jaren gewerkt rond dag- en weekthema’s.