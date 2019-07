Op vakantie? De politie houdt een oogje in het zeil

Leopoldsburg - Wil je zorgeloos op vakantie vertrekken? Vraag dan zeker vakantietoezicht aan bij de politie. Je kunt alvast je woning beveiligen door alles goed af te sluiten, voor een bewoonde indruk te zorgen, een kennis of buur de brievenbus te laten leegmaken, het gras eens te laten afrijden, géén briefjes achter te laten, en door geen berichten op je antwoordapparaat te zetten. Als je op vakantie gaat, kan de politie gratis toezicht houden op je woning. Je moet alleen een aanvraagformulier voor vakantietoezicht invullen, en afgeven aan je wijkagent of in het commissariaat. Gelieve het volgende te melden: je naam en adres, de periode van afwezigheid, het telefoonnummer waar je bereikbaar bent, de persoon die kan verwittigd worden bij een noodgeval. Je vindt het aanvraagformulier op www.politiekempenland.be of in het commissariaat (Hechtelsesteenweg 1).