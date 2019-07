Kijk ik Fiets leert kids rijden op 2 wielen

Leopoldsburg - Door een intergemeentelijke samenwerking met nog 5 andere partners uit de buurt programmeert de sportdienst jaarlijks 2 sessies Kijk ik Fiets in samenwerking met Sport Vlaanderen. De sessie die 2 uur duurt richt zich tot kids van 4 tot 7 die reeds vlot kunnen fietsen met een loopfiets of met behulp van steunwieltjes. De ervaren monitoren geven praktische tips terwijl de ouders begeleiden. Ongeveer 80% is na die oefensessie in staat om op 2 wielen te fietsen en dat verdient uiteraard een diploma. Op 18 september staat een nieuwe sessie geprogrammeerd.