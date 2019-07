200 lopers op eerste Kampse Fire Run

Leopoldsburg - Vorige zondag passeerden 200 sportievelingen de inschrijvingstafel van de eerste Kampse Fire Run. “De tropische temperaturen hebben onze plannen ietwat dooreen geschud. Zo hebben we in extremis de loop van 15 km geschrapt. Daarnaast hebben we extra voorzieningen qua drank en verfrissing geïnstalleerd. De 200 lopers die kozen voor een parcours van 5 of 10 km kregen een unieke kans om een stuk militair domein te verkennen, wat in normale omstandigheden verboden terrein blijf,” weet brandweerofficier Philippe Ganne. Thomas Helsen en Chris Wouters waren de winnaars.