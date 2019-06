Kamp Knalt voor het eerst zonder vuurwerk

Leopoldsburg - Vorige zaterdag was het ongewoon druk in het verkeersvrije dorpscentrum. Ook in deze editie van Kamp Knalt kregen alle cultuurdiensten een plekje aangewezen. Terwijl de kunstmarkt met een 110-tal kraampjes hun creaties uitstalden, organiseerde de sportdienst de gebruikelijke stratenloop. In het cultureel centrum liep een expo van het cursusaanbod en de jeugddienst nam het muzikaal gedeelte op het Koning Albert I-plein in handen. Alleen het afsluitend vuurwerk werd afgevoerd na de toenemende klachten ivm overlast.