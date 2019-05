LeoClassics XL ontvangt oldtimers in 't Kamp

Leopoldsburg - Zondag vindt de 3de editie van LeoClassics XL plaats. Het originele concept van voorgaande jaren bleek een enorm succes voor de oldtimer liefhebbers .Leopoldsburg wordt herschapen in "Oldtimer City" en wordt verdeeld in zones, Het unieke dambordpatroon van Leopoldsburg biedt de de kans om deze te verdelen in zones. Iedere zone wordt een specifiek land (GB, La France, USA, Deutschland etc.) dat gekoppeld wordt aan automerken. De plaatselijke horeca en de organisatie kleden deze zones een beetje aan volgens het respectievelijk thema. Voor de liefhebbers is er een rondrit voorzien langs prachtige wegjes, militaire en toeristische bezienswaardigheden. Het dagprogramma start om 10 u.