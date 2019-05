Leopoldsburg - Rond 11 u werd het plots ongewoon druk in stemlokaal 70 toen de familie Beke zich aanmeldde voor het kiesticket. Ze werden trouwens omringd door een horde journalisten, fotografen en cameraploegen die hen als het ware volgden tot in het stemhokje. Wouter Beke die die persbelangstelling ondertussen al gewoon is, liet zich niet van de wijs brengen en nam rustig de tijd om zijn stem uit te brengen.