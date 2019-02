Kapsels voor Valentijn tussen de boekenrekken

Leopoldsburg - Dit jaar geen koekjes in de plaatselijke bibliotheek, maar wel aangepaste kapsels nav het Valentijnfeest. Hiervoor nam de bieb twee haarkunstenaars van Theater Savooi onder de arm. Die hadden voor de gelegenheid een tijdelijk kapsalon ingericht dat blijkbaar vooral in trek was bij de kids die gewillig een verrassingskapsel naar maat lieten zetten. “Zaterdag krijgen wij sowieso veel kinderen over de vloer, dus veel reclame moest er op voorhand niet gemaakt worden”, besluit het personeel.