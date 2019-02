Kamp van Beverlo schenkt 2500 euro aan De Oogst

Leopoldsburg - Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het personeel van het Kamp van Beverlo maakte Lt-kol Marc De Wagter even tijd om een cheque van 2500 euro te overhandigen aan een delegatie van het plaatselijke arbeidszorgcentrum De Oogst. De legereenheid engageerde zich eind vorig jaar om voortaan het peterschap over dit sociaal project te aanvaarden. De schenking werd mogelijk met de opbrengsten van enkele sportieve evenementen zoals de fietstochten en de jaarlijkse mars. In De Oogst gaat men het cadeau investeren in bijkomend materiaal voor zowel de binnen- al de buitendiensten en wellicht blijft er nog wat over voor een uitstapje.