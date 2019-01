Leopoldsburg - In het CC staat woensdag 30 januari om 14 u de familiefilm Sherlock Gnomes geprogrammeerd. De film is geschikt voor kids vanaf 6 jaar en Nederlands gesproken. Als er plots tuinkabouters verdwijnen uit Engelse tuinen, wordt het tijd om de hulp in te schakelen van… de befaamde detective Sherlock Gnomes! Het is het begin van een doldwaas avontuur door de bekende en minder bekende delen van de stad.