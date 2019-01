Senioren leren valtechnieken aan

Leopoldsburg - Voor het eerst programmeerde de gemeentelijke sportdienst een lessenreeks valpreventie voor 50-plussers. Gangmaker is Pascal Faes die door zijn ervaring in de karatesport weet te demonstreren hoe je “goed” moet vallen. “Via verschillende sport-en beweegactiviteiten en deze cursus valtechniek neemt trouwens bij de senioren ook de angst om te vallen af. Vele valongevallen gebeuren immers in en om het huis. Daarnaast is de lessenreeks ook goed voor het fysieke gestel”, weet de lesgever. Aanpikken kan op vrijdag telkens van 9.30 tot 10.30 u in de sporthal.