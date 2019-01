Jongeren bekwamen zich in lasershooting

Leopoldsburg - Grote publiekstrekker in het recente vakantieaanbod sportkampen was dit jaar het tweedaagse evenement met lasershooting. In totaal schreven 69 jongeren tussen 8 en 16 jaar in. De gemeentelijke sportdienst had hiervoor een reeks toestellen gehuurd en in de sporthal werd een parcours opgesteld waarin de 5 groepen mekaar beurtelings via het lasershooting probeerden uit te schakelen. Daarnaast werd ook een uitstap voorzien naar een Mols indoorparcours dat speciaal ingericht werd voor laser games.