Gezocht: 600 Kampenaren om bevrijding over te doen

Leopoldsburg - Midden september staan minstens 10 opvoeringen gepland van het nieuwe totaalspektakel De Grote Rappèl². Het wordt een Kamps liefdesverhaal waarin de bevrijdingsactie Market Garden een cruciale rol gaat spelen. Regisseur met dienst is ook deze keer Luc Stevens die de eerste Groote Rappèl tot een groot succes maakte. Voor de infoavond liep de schouwburg van het plaatselijke cultureel centrum alvast vol. Ruim 400 nieuwsgierigen kwamen zich informeren en een aantal schreef zich meteen in voor een of andere werkgroep. “In totaal gaan we een 600-tal vrijwilligers nodig hebben zowel op het podium als achter de schermen. Bij de eerste editie 2016 kwam die trein eerder moeizaam op gang, maar alles laat ons vermoeden dat het deze keer vlotter gaat verlopen”, meldt een tevreden cultuurschepen Marleen Kauffmann. Splendid De rechtstreekse aanleiding tot dit nieuwe evenement is de 75-jarige herdenking van de bevrijding na WOII. In de toenmalige bioscoop Splendid tegenover het station werden destijds de plannen gesmeed werden voor de operatie Market Garden. Het ging om een geallieerd offensief in september 1944 richting Nederland dat nadien ook bekendheid verwierf via de film A bridge too far. De bevrijding zal dus de rode draad gaan vormen. “Het zal niet louter een militair oorlogsverhaal worden, maar wel een muziek-en theaterspektakel over de mens in de oorlog. Ook deze keer zullen de toeschouwers eerst een theaterwandeling maken die bezaaid ligt met allerlei gespeelde taferelen”, verklapte de regisseur. Tijdens het weekend van de première op 13 september zal trouwens ook via de aeroshow op Sanicole, een colonne met oorlogsvoertuigen en een heus Liberty Bal de bevrijding herdacht worden. Inschrijven kan via www.degroterappel.be