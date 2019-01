Informatieavond De Grote Rappèl²

Leopoldsburg - Naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding organiseert Leopoldsburg in september 2019 De Grote Rappèl ². De eerste editie van dit massaspektakel werd in 2016 met meer dan 500 vrijwilligers op poten gezet en lokte meer dan 10.000 toeschouwers naar Leopoldsburg. De regie zal ook deze keer in handen zijn van Luc Stevens, die al totaalspektakels als Zoo of Life, Mol in scène, GheelaMania, de Merodes, Marie-Antoinette en Rubens realiseerde. Nu donderdag, 10 januari, is er om 19.00 uur in CC Leopoldsburg een infoavond voor alle mensen die aan De Grote Rappèl ² willen meewerken. Regisseur Luc Stevens zal er alvast een tipje van de sluier lichten over het verhaal en het concept van deze tweede editie. Iedereen is welkom