Serviceclub trakteert De Veerkracht met kerstfeestje

Leopoldsburg - Serviceclub Keltic Leopoldsburg selecteert jaarlijks een sociaal project dat met een aangepaste activiteit opgenomen wordt in de jaarkalender. In deze eindejaarperiode viel hun keuze op de jongeren uit De Veerkracht in Lommel en ’s Gravenwezel. “Voor hen hebben we een kerstfeestje voorzien dat geanimeerd wordt door een clown en nadien krijgen ze een etentje aangeboden”, weet Marcel Bosmans. In totaal kwamen een 80-tal kids van het internaat en IPO De Veerkracht zich vermaken in zaal Orbis.