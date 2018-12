Kampse Patriot herdenkt Jean Lenaerts

Leopoldsburg - De Kampse Patriot, een initiatief van de NVPGR (Nationale Confederatie Politieke Gevangenen ) organiseerde tijdens de 5de editie een herdenkingsplechtigheid ter ere van Heppenaar Jean Lenaerts. Hij werd geboren in 1920 en was naast mijnwerker ook actief in de sabotagegroep van het Belgisch Leger der Partisanen. Na verraad belandde hij in het concentratiekamp Neuengamme en overleed er in 1945. In Heppen werd zijn naam vereeuwigd met een straatnaam. Na de toespraak voor voorzitter Kenens volgde een bloemenhulde.