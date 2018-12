Illustrator Nick Claes helpt kids in de bieb

Leopoldsburg - De 33-jarige illustrator Nick Claes die opgroeide in ’t Kamp en ondertussen al een reeks projecten realiseerde was even live bezig te zien in de plaatselijke bieb. “De bedoeling is dat ik samen met geïnteresseerden een grote tekening samenstel die dan verwerkt wordt in de expo die nog loopt tot en met 9 december. Bij’t tekenen geef ik hen een aantal bruikbare tips”, weet Nick. Hij stelde ondertussen een reeks eigen boeken met tekeningen samen of illustreerde werken in opdracht van uitgeverijen.