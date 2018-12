Binnenspeeldag voor bijna 400 Kampse kids

Leopoldsburg - Vorige woensdag werd de plaatselijke sporthal volledig ingepalmd door de jeugddienst die er een binnenspeeldag geprogrammeerd had. Er werden verschillende ruimtes ingericht in functie van de leeftijd, maar ook dit jaar waren de springkastelen de blikvangers en de publiekstrekkers. Net geen 400 jongeren passeerden de inschrijvingstafel om zich volop uit te leven in het attractieaanbod. Dat zorgde uiteraard voor een ongewone drukte in de sporthal, maar de kids amuseerden zich duidelijk en daar was het de jeugddienst enkel om te doen.