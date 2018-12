Leopoldsburg - Op 10 februari 2019 plant de gemeente in het CC de jaarlijkse kampioenenhulde. Vandaar de oproep van de sportdienst aan diegenen die in 2018 Belgisch, Vlaams of Limburgs kampioen werden in een bepaalde sporttak om zich in de loop van de maand december kenbaar te maken via www.leopoldsburg.be (pagina sportdienst).