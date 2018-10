Fietsen en wandelen in Kamp van Beverlo

Leopoldsburg - Het Kamp van Beverlo organiseert al jaren enkele sportactiviteiten die open staan voor militairen en burgers. Op 4 oktober wordt de 8ste editie van de Cyclistentocht (wielertocht) gereden. Naast het sportieve is het een tribuut aan onze traditieverenigingen van de Cyclisten. Er is keuze tussen 45, 85 en 115 km. Starturen: 08.00-10.00 uur (85 en 115 km) en 08.30-12.00 uur (45 km). ’s Avonds vindt de 7de editie van de Mountainbike by night plaats. De omloop is ca 34 km lang. Goede fietsverlichting is noodzakelijk. Starturen: 20.00-21.30 uur. ‘Voor de sportieve wandelaar is er vrijdag 5 okt de 15e editie van de Mars Leopold I. Deze startte de voorbije jaren in Diest en volgde de weg van Leopold I naar het huidige Leopoldsburg, op zoek naar een geschikte plaats voor een militair kamp. Omwille van rationalisering en besparing, zal het vertrek niet meer plaats vinden vanuit Diest. De Mars zal nagenoeg volledig plaats vinden in de natuur op het militair oefenterrein te Leopoldsburg. Dit terrein is zelden toegankelijk voor niet-militairen. Een unieke gelegenheid om dit dus te doen. Voor de anciens onder ons, een 'back to the past'. Tevens een mooie gelegenheid om de evolutie van het oefenterrein te bekijken. O.a. het natuurherstel is een groots en mooi project. En misschien vind je wel sporen van Naya .en August ... Er zijn omlopen van 4, 7, 12 en 32 km. Inschrijving ter plaatse: € 5,00 (per wielerevenement) en € 1,50 (wandelevenement). De inkomsten zijn t.v.v. goede doel Arbeidszorgcentrum De Oogst. Elk evenement heeft start en aankomst aan de Villa ASTRID, Chazalplein te Leopoldsburg. Op de invalswegen van Leopoldsburg zal bewegwijzering worden voorzien.