Kampse SDG-helden hijsen de vlag

Leopoldsburg - Leopoldsburg is één van de Vlaamse pilootgemeenten die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) nu al integreren in hun werking. Om dit in de kijker te zetten, heeft het gemeentebestuur een aantal voortrekkers in de gemeente genomineerd als ‘SDG-helden’. Tijdens de Week van de Duurzame Gemeenten, werden deze SDG-helden voorgesteld en mochten ze gezamenlijk de vlag hijsen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties moeten ons helpen om tegen 2030 van de wereld een eerlijke, gezond en veilige plek te maken. In totaal 12 individuen of verenigingen die zich op dit vlak verdienstelijk maken, werden genomineerd.