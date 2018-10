Donderdag worden NBC-sirenes getest

Leopoldsburg - Op donderdag 4 oktober 2018 worden de elektronische sirenes in Leopoldsburg in werking gezet tussen 11.45 en 13.15 uur. Tijdens deze test wordt een 'NBC-alarmsignaal' gegeven (nucleair, biologisch en chemisch). Op het ogenblik van de test zal een sirene een alarmsignaal genereren. Dit is een gemoduleerde schelle toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Uit de luidsprekers van de sirene klinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”. De resultaten van de test zullen in de loop van de dag meegedeeld worden op de website van het Crisiscentrum: www.crisiscentrum.be Naar aanleiding van deze testen kan u uw opmerkingen laten weten via het volgende elektronische adres: alerte@ibz.fgov.be Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen: naar binnen gaan en de aanbevelingen opvolgen. Een ander belangrijk kanaal om verwittigd te worden, is via een telefonische oproep of SMS. Ga daarvoor naar www.be-alert.be. Voor bijkomende informatie over deze geluidstesten kan u terecht op het gratis nummer 0800 94.113.