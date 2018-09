60 bijkomende opvangplaatsen kinderopvang in de maak

Leopoldsburg - Een grondige verbouwing van de Heppense pastorij en een nieuwbouw op de campus St Michiel moeten over enkele maanden 60 extra opvangplaatsen voor buitenschoolse kinderopvang opleveren. Met deze gemeentelijke investering van 1,6 miljoen wil het gemeentebestuur de wachtlijsten laten opdrogen.

Bij het begin van deze legislatuur maakte de huidige coalitie er een werkpunt van om de wachtlijsten voor de buitenschoolse kinderopvang weg te werken. Na een eerste IBO-realisatie (Initiatief Buitenschoolse Opvang) op de campus van het gemeenschapsonderwijs wordt er momenteel volop gebouwd in het scholencomplex St-Michiel en in de vroegere Heppense pastorij.

Pastorij

Momenteel is IBO Heppen gehuisvest in het voormalige gemeentehuis met een capaciteit van 35 kinderen. “Dat aantal was duidelijk ontoereikend en met de verbouwing van de vroegere pastorij kunnen we naar een verdubbeling gaan. Zowel het gemeentebestuur als het Heppense kerkbestuur hebben elk ongeveer 430.000 euro ter beschikking gesteld voor dit project. Het kerkbestuur vond het belangrijk dat dit statige gebouw met erfgoedwaarde een zinvolle nieuwe bestemming kreeg”, beklemtoonde voorzitter Marc Reynders. Eind dit jaar zouden hier 70 kinderen buitenschools kunnen opgevangen worden.

St-Michiel

IBO-Leopoldsburg kan momenteel 67 kids opvangen in de Tramstraat. “Wij hebben er bewust voor gekozen om de buitenschoolse opvang in of vlakbij de scholen te organiseren waardoor meteen ook een einde kan gemaakt worden aan de busreizen. In overleg met de scholengemeenschap St-Michiel wordt middenin de scholencampus St-Michiel ter hoogte van de Middenschool een nieuwbouw gerealiseerd die in het voorjaar 90 kinderen kan opvangen. De gemeente voorziet hiervoor een budget van ruim 1,2 miljoen”, weet burgemeester Wouter Beke. Voor de wijkscholen werd een aparte subsidieregeling voor opvanggezinnen uitgewerkt. Momenteel is het nog onduidelijk welke nieuwe functie het Heppense gemeentehuis in de toekomst aangemeten krijgt.