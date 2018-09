Een toekomst voor een vergane glorie

Leopoldsburg - Het Chinees Paviljoen, één van de kroonjuwelen van het Kampse militaire patrimonium, genoot tijdens de Open Monumentendag van een grote publieke belangstelling. Niet echt verwonderlijk, want deze statige officierswoning uit 1869 ademde al decennialang iets mysterieuze sfeer uit. De voorbije jaren werd dit pand niet langer gebruikt door Defensie en werd de vergane glorie alsmaar duidelijker, zowel binnenin als in de achterliggende tuin. Een nieuwe hoopvolle toekomst ligt echter in het verschiet nu het gemeentebestuur er een nieuw belevingsmuseum wil installeren. “Liberation Garden gaat het verhaal brengen van Market Garden en de Bevrijding tijdens WO II. Het statige gebouw zal de blikvanger blijven, maar in de achtertuin van 1,5 ha zal een nieuw gebouw met een expositieruimte van 700 vierkante meter half ondergronds opgetrokken worden en volledig opgaan in de natuurlijke parkomgeving. In maart 2019 hopen we te starten met de bouwwerken om in 2020 het lint te knippen”, meldt schepen Marleen Kauffmann.