Leopoldsburg ondertekent bibliotheekcharter

Leopoldsburg - Enkele maanden geleden lanceerde de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw (VVBAD), samen met een dertigtal partnerorganisaties en een honderdtal bekende Vlamingen, de campagne #bibvooriedereen. Hierbij wordt individuen, organisaties en gemeentebesturen gevraagd om het bibliotheekcharter ‘Een bibliotheek voor iedereen’ te ondertekenen. De volledige tekst is beschikbaar op www.bibvooriedereen.be. Aanleiding voor dit charter is de vaststelling dat gemeenten sinds 2016 niet langer verplicht zijn om een openbare bibliotheek in te richten. Ook Leopoldsburg vindt dat iedereen een vlotte toegang moet hebben tot een bibliotheek en heeft het charter ondertekend. Door het charter te ondertekenen wil Leopoldsburg duidelijk maken dat het blijft investeren in een bibliotheek als basisdienst voor elke burger: een laagdrempelige plek waar iedereen toegang krijgt tot informatie en cultuur, met beide voeten in de lokale gemeenschap, en met een professioneel team dat zich dagelijks inzet om iedereen de gepaste dienstverlening te geven.