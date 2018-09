10de editie Dag van de Hond

Leopoldsburg - In de schaduw van de Kampse hoofdkerk organiseerde de vzw Dag van de Hond voor de 10de keer een bijeenkomst met het doel om honden en hun baasjes een gezellige dag aan te bieden. Qua belangstelling werd het dit jaar blijkbaar een topjaar. “Nieuw gegeven is onder meer de verkiezing van De hond van de dag. Hierbij moeten geen specifieke prestaties neergezet worden, want de jury bekijkt vooral het gedragspatroon tussen de hond en zijn baasje. Verder zijn er natuurlijk nog de demo’s zoals schapen drijven, doggy dance en de terriër race”, weet Dominique Vanderzijpen.