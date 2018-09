Toine en Maria 70 jaar in het huwelijksbootje

Leopoldsburg - Toine Lathouwers (93) en Maria Schuurmans (91) delen ondertussen al 70 jaar lief en leed. Dankzij hen takte de stamboom ondertussen uit met 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. De twee hebben ruim 50 jaar in ’t Kamp gewoond. “In 1964 werd ik hier aangesteld als brigadebevelhebber bij de rijkswacht en ik kan je zeggen dat er meteen werk aan de winkel was. De 3500 miliciens en de wildgroei in het plaatselijk uitgangsleven zorgden destijds voor animo. Maria bleef al die jaren huisvrouw. We hebben steeds getracht om gezond te leven, waarbij overdaad vermeden werd. Daarnaast flink gewandeld en gefietst en ook in het sociaal leven ons steentje bijgedragen. Kortom, allemaal zaken die ons jong en gezond hielden”, verklapt Toine. Sinds enkele jaren wonen ze in het nieuwe woonzorgcentrum Leopoldspark.