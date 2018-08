Glen Guns koestert zijn exoten

Leopoldsburg - Tuinliefhebber Glen Guns uit de Craenenhoefweg begon destijds met een palmpje en een bananenboompje en door zijn liefde voor de exotische flora heeft hij ondertussen een perceel van 15 a beplant. De meeste planten werden geruild of via het Internet besteld. “De recente hittegolf was voor mijn tuin echter geen zegen. Vooral de droogte was een probleem”, getuigt de hobbyist die voor de tweede keer zijn tuinpoorten een dagje open draaide. “Exotische planten kunnen hier best gedijen, alleen tijdens de winterperiode vergen ze extra aandacht want van vorst en nattigheid houden ze niet echt.”