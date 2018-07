Slotconcert OrbiScool rondde werkjaar muzikaal af

Leopoldsburg - In de Kampse muziekvereniging Orbis werd 5 jaar geleden gestart met het project OrbiScool met de bedoeling de verjonging en doorstroming van muzikanten veilig te stellen. “Het is een 4-jarige opleiding met een combinatie notenleer en instrument waarbij men kan inschrijven vanaf het 2de leerjaar lager onderwijs. Van daaruit belanden de jonge muzikanten dan in het instaporkest als tussenstap naar de overgang naar het grote Orbisorkest”, verduidelijken begeleiders Roberto en Cathy. Met dit slotconcert werd een werkjaar afgesloten en tijdens de vakantie is er nog een muziekkamp voorzien.