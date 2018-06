De Craenenhofkens hebben nog enkele percelen ter beschikking

Leopoldsburg - Vorig weekend hielden de tuiniers van de Craenhofkens hun jaarlijkse open tuindag. “De uiteindelijke bedoeling om geïnteresseerden warm te maken voor het ecologisch tuinieren. Van de 30 perceeltjes zijn er nog enkele beschikbaar en naast de individuele tuintjes zijn er gemeenschappelijke projecten zoals onze aspergetuin met 600 planten. We doen jaarlijks een bodemonderzoek en bemesten doen we enkel via compost. Pesticiden worden niet gebruikt en wat het plantgoed betreft, zoeken we naar geschikte rassen die niet behandeld moeten worden tegen ziektes”, weet VELT-moestuinbegeleider Dirk Andelhofs.