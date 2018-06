Zondag 24 juni verkenningsdag Landmacht

Leopoldsburg - Tijdens de verkenningsdag militaire beroepen bij de Landmacht krijg je een goed beeld van het werken en leven op de legerbasis in Leopoldsburg. Je maakt kennis met het personeel en materieel van de eenheden die gekazerneerd zijn in het militaire kamp van Leopoldsburg. Meer specifiek kom je die dag in contact met de Infanterie, de Logistiek, Communicatie en Informatie Systemen, de Medische Dienst en andere mogelijke beroepen als militair. Je krijgt er alle inlichtingen over hoe je tot de Landmacht toegelaten kunt worden. Daarnaast zie je verschillende demonstraties en kan je deelnemen aan diverse activiteiten.Je wordt verwacht op zondag 24 juni tussen 10 – 17 u, de inkom is gratis.