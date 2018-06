De Oogst gesponsord met nieuwe machine

Leopoldsburg - De ploeg van het groenonderhoud in het arbeid zorgcentrum De Oogst kreeg zopas de sleutel overhandigd van een nieuwe zitmaaier die gesponsord werd door de CERA foundation enerzijds en de scholengroep St-Michiel anderzijds. “Een welgekomen geschenk want onze vorige machine was dringend aan vervanging toe”, meldt teambegeleidster Inge Smets. “Uiteindelijk is het een win-winsituatie voor de twee partijen, want de groendienst onderhoudt onze sportvelden”, vult Geert De Meulemeester van het directieteam aan.