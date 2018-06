Stripbeurs in Heppens Buurthuis

Leopoldsburg - Stripliefhebbers kunnen op zondag 17 juni weer hun hartje ophalen in het Buurthuis in Heppen. “Ondertussen zitten we aan de 4de editie in Leopoldsburg en stripliefhebbers uit de hele regio beginnen stilaan de stripbeurs te kennen. Niet alleen is er zeer veel keuze uit oude en nieuwe stripalbums, er zijn heel wat striptekenaars aanwezig. Blikvangers zijn dit jaar Dave Kendall (GB), tekenaar van “ De orde van de kling” in het fantasy genre. Hij tekende ook mee aan het ontwerpen van card-games zoals “Magic the Gathering” en “World of Warcraft” Uit Italië is Massimiliano Notaro aanwezig. Uit Frankrijk gaat Jean-Baptiste Andréae zijn tekenwerk demonstreren”, weet medeorganisator Willy Janssens. Voor kinderen is de inkom gratis, volwassenen 3€. Meer info op de website: stripbeurs-leopoldsburg.be