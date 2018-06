Tickets Belgian Air Force Days voor inwoners aan verminderd tarief

Leopoldsburg - Ook gefascineerd door vliegtuigen? Dan zijn de Belgian Air Force Days op zaterdag 8 of zondag 9 september de “Place-to-be”. Vanaf 10 uur kan je genieten van een adembenemend vliegprogramma. Het programma verschilt op zaterdag 8 en zondag 9 september, maar op beide dagen is er genoeg te beleven en heb je voldoende tijd om ook in de static area de prachtige tentoonstellingen te bewonderen en om te genieten van allerhande randactiviteiten. Met de online voorverkoop voor de Belgian Air Force Days krijgen bezoekers de kans om het evenement bij te wonen, zorgeloos vooraf gepland en met een minimum aan wachttijden aan de ingangen. Voor de Air Force Days op zaterdag of zondag kun je als inwoner van Leopoldsburg toegangskaarten kopen tegen een verminderd tarief. Per gezin (op hetzelfde adres) worden er 2 tickets aangeboden aan € 6 per ticket en vanaf het 3de ticket is de kostprijs € 10 per ticket. Via onderstaande link kom je op de bestelmodule terecht en kan je de tickets online kopen http://tickets.belgianairforcedays.be/residents/leopoldsburg Neem zeker ook eens een kijkje op de website www.belgianairforcedays.be!