Toeristische fotozoektocht

Leopoldsburg - De dienst toerisme stelde samen met de toeristische raad een fotozoektocht samen, met als thema WOI. Aan de hand van detailopnames dien je verschillende vragen en opdrachten op te lossen. De route is +/- 6 km. De mooie foto's werden gemaakt door Sonja Bruggeman. De zoektocht loopt van 1 juni tot 30 september. Er zijn prachtige prijzen te winnen! De brochure is te koop aan 5 euro bij toerisme Leopoldsburg, Hechtelsesteenweg 7. In het weekend of tijdens een sluitingsperiode kan je ook terecht bij volgende verkooppunten: - Hotel Au Prince Royal, Koning Albert I-plein 28 - Briek Pilee (militaire tennisclub) Koning Albertlaan - Cafetaria cultuurcentrum, Kastanjedreef 1 - Cafetaria zwembad De Merel, Zwarte Spechtstraat - Jachtclub, Aan 't kanaal