Leopoldsburg - Leopoldsburg ligt in de noodplanningszone rond de nucleaire sites van Mol en Dessel. Daarom organiseren we in samenwerking met de gemeente Ham en het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een infosessie over nucleair risico. Wil jij meer weten over het nucleaire risico in België? Ben je benieuwd naar wat de overheid allemaal doet? Of heb je vragen over de juiste reflexen in een noodsituatie? Kom dan naar deze informatiesessie maandag 28 mei 19.30 in de schouwburg van het CC.