Nieuwe hondenloopzone in Leopoldsburg

Leopoldsburg - In Leopoldsburg moeten, net zoals op de meeste plaatsen, honden op openbaar domein steeds aan de leiband gehouden worden. Honden zijn echter heel actieve dieren die zich regelmatig eens moeten kunnen uitleven. Bovendien zijn honden heel sociaal en willen ze graag spelen met soortgenoten. Daarom hebben het gemeentebestuur van Leopoldsburg en het Agentschap Natuur & Bos (ANB) de handen in elkaar geslagen om een hondenlosloopzone aan te leggen. De zone werd aangelegd in samenwerking met De Winning. “De losloopzone bevindt zich in Heppen, in een deel van het openbaar bos aan het kerkhof en de voetbalterreinen. De hoofdingang bevindt zich ter hoogte van het kerkhof, maar er zijn ook twee ingangen gemaakt aan de voetbalterreinen voor het geval dat er een bal over het hek zou vliegen. In de losloopzone kunnen honden vrij rondlopen en spelen onder het waakzame oog van hun baasje. Het is evenwel geen hondentoilet. ‘Ongelukjes’ moeten altijd opgeruimd worden door de eigenaar van de hond.De losloopzone bevordert niet alleen de sociale contacten van de honden. Ook voor de baasjes is dit een ideale gelegenheid om een praatje te slaan met andere hondeneigenaars en ervaringen uit te wisselen. Op Facebook ontstond het voorbije weekend zelfs al een facebookgroep waar hondeneigenaars kunnen afspreken om samen naar de losloopzone te gaan”, besluit schepen voor milieu Guy Legein.